Milyonlarca kira ve ev sahibini ilgilendiren Ekim ayı enflasyon oranları, Kasım ayının ilk gününde vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Bu kapsamda kiracı ve ev sahipleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranlarını beklemeye başladı. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin 4 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.