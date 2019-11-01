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  • 01.11.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:48

ne zaman ödenecek? Kasım ayı beli oldu mu?

Kasım ayının ilk gününde evde bakım maaşlarının hangi tarihte yatırılacağı hakkında araştırmalar başladı. Evde bakım aylıkları her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde il il ödeniyor. Yüz binlerce vatandaş şimdilerde Kasım ayı ni araştırıyor. Peki, Kasım ayı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen detaylar...

Evde bakım maaşları alan vatandaşların gündeminde yeni ayın gelmesiyle birlikte evde bakım maaşının ödeneceği tarih bulunuyor. Maaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarih aralığında il il yatırılıyor. Peki, Kasım ayı evde bakım aylığı ne zaman ödenecek? İşte merakla araştırılan soruya dair bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılmaya başlanıyor.

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