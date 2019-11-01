Evde bakım maaşları alan vatandaşların gündeminde yeni ayın gelmesiyle birlikte evde bakım maaşının ödeneceği tarih bulunuyor. Maaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarih aralığında il il yatırılıyor. Peki, Kasım ayı evde bakım aylığı ne zaman ödenecek? İşte merakla araştırılan soruya dair bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılmaya başlanıyor.