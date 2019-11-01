Reel sektöre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çifte müjde geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın istihdam odaklı kredi paketini duyuran Bakan Albayrak, kamu bankalarının ticari kredi faiz oranlarını indirdiğini de açıkladı. Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Bakan Albayrak, müjdelerin detaylarını şöyle anlattı:
5 YILA KADAR VADE
● Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İstihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz. Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçiriyoruz. Böylece iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacağız.
5.5 YILIN EN DÜŞÜĞÜ
● Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, bugün itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15.50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13.50 arasında uygulayacak. Bu oranlarla, Nisan 2014'ten bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz. Tüm reel sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.
EK İSTİHDAM TUTARI BELİRLEYECEK
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın sektörlere ilişkin İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ürünleri şöyle:
● İMALAT: En az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt edenler yararlanacak. İstihdam artışı vade boyunca korunacak. İlave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 bin, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin lira.
● HİZMET: En az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt edenler yararlanacak. İstihdam artışı vade boyunca korunacak. İlave istihdam başına kredi tutarı 5 bin-100 bin lira arasında.
● İNŞAAT SEKTÖRÜ: Projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılacak. İstihdam odaklı bu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecek.
● YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK: Personel istihdamının en az yüzde 75'inin Türkiye'den götürüleceğini taahhüt eden firmalar, bu kapsamda kredi kullanabilecek.
YÜZDE 5'İN ALTINA İNECEK
Bakan Albayrak'ın, 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' ismiyle başlattığı reel sektör buluşmalarının ilk durağı Malatya oldu. Albayrak, buluşmada şu mesajları verdi:
● Faizler yüzde 24'lerden 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor.
● Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek. Dünyada gelişmiş ülkeler sınıfında bir üst lige çıkmak istiyorsak, enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. 3 yıllık programda tarihimizde ilk defa yüzde 5'in altını göreceğiz inşallah.
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