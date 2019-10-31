Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon verileri açıklanıyor. Ekonomide belirleyici bir etken olan enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ekim ayının son gününde arama motorlarında bu nedenle TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla sorgulatılıyor.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin 4 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.