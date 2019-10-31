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  • Ekonomi
  • 31.10.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 15:48

TÜİK Ekim ayı oranı ne zaman açıklanacak? 2019 Ekim ne kadar olacak?

Ekim ayının son gününde oranları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanan oranlar ekonomide belirleyici bir etken oluyor. Bu kapsamda vatandaşlar şimdi TÜİK Ekim ayı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 Ekim enflasyon oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon verileri açıklanıyor. Ekonomide belirleyici bir etken olan enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ekim ayının son gününde arama motorlarında bu nedenle TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla sorgulatılıyor.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin 4 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

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