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  • 31.10.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 16:36

nde üst limit belli oldu

Yeni vergi paketinin içerisinde bulunan ""nde kişi başına günlük olarak alınabilecek en yüksek tutar belirlendi. Buna göre Plan bütçe komisyonuna verilen önergede en yüksek vergi tutarı kişi başına gecelik 18 TL olarak yer aldı.

Konaklama vergisinde üst limit belli oldu

Turizm sektörünü yakından ilgilendiren 'Konaklama Vergisi'nde flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre, Plan bütçe komisyonuna 6802 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi hakkında verilen önerge ile, "Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir" şeklinde değişiklik yapılması talep edildi.

Plan bütçe komisyonuna verilen önergede en yüksek vergi tutarı kişi başına gecelik 18 TL olarak yer aldı.

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