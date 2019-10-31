Konaklama vergisinde üst limit belli oldu

Turizm sektörünü yakından ilgilendiren 'Konaklama Vergisi'nde flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre, Plan bütçe komisyonuna 6802 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi hakkında verilen önerge ile, "Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir" şeklinde değişiklik yapılması talep edildi.

Plan bütçe komisyonuna verilen önergede en yüksek vergi tutarı kişi başına gecelik 18 TL olarak yer aldı.