İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu 50 milyar dolarlık yeni şirket kurmaya hazırlanıyor. Şirket dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacak.
- Ekonomi
- 31.10.2019
- Gazete
Otoda dev birleşme
İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu 50 milyar dolarlık yeni şirket kurmaya hazırlanıyor. Şirket dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacak.
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