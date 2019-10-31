Otoda dev birleşme İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu 50 milyar dolarlık yeni şirket kurmaya hazırlanıyor. Şirket dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacak.

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu 50 milyar dolarlık yeni şirket kurmaya hazırlanıyor. Şirket dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacak. TÜM MANŞETLER