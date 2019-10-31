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Fed’den yine faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam duyurdu. Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti. Böylece 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapılmış oldu.

Fed’den yine faiz indirimi
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam duyurdu. Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti. Böylece 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapılmış oldu. Faiz kararı sonrasında dövizde değişim yaşanmadı. Dolar 5.7077 lira, euro ise 6.3411 lira seviyesinde işlem gördü.

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