Fed’den yine faiz indirimi ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam duyurdu. Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti. Böylece 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapılmış oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam duyurdu. Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti. Böylece 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapılmış oldu. Faiz kararı sonrasında dövizde değişim yaşanmadı. Dolar 5.7077 lira, euro ise 6.3411 lira seviyesinde işlem gördü.

Son dakika: Fed kritik faiz kararını açıkladı Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam duyurdu. Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti. Böylece 2019 yılında üst üste 3 kez faiz indirimi yapılmış oldu. Faiz kararı sonrasında dövizde değişim yaşanmadı. Dolar 5.7077 lira, euro ise 6.3411 lira seviyesinde işlem gördü. TÜM MANŞETLER