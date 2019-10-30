Bakan Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayakraj bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksi ile ilgili sosyal medya hesabı Twiiter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, yakalanan bu ivmenin istenen ve arzulanan büyüme için itici güç olacağına vurgu yaptı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması:

"BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK"

"Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak."