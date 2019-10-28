Fazla mesai ücretlerini alamayan çalışanlar için Yargıtay önemli bir karar verdi. 9. Hukuk Dairesi, işçiler için komşu işyerinde çalışanların şahitlik yapabileceğine hükmetti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un verdiği bilgiye göre; 2 yıl çalıştığı kırtasiye dükkanından hamile olduğu için kovulduğunu iddia eden genç kadının davasına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, içtihat metni niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, "İşyerinin özelliğine göre komşu işyerinde çalışanların beyanları ile de günlük ve haftalık çalışma sürelerinin belirlenmesi mümkündür. Somut uyuşmazlıkta, okulun karşısında olan kırtasiyede çalışan işçinin çalışma süreleri bakımından, okul kantininde çalışanların tanıklığı yeterli görülmelidir" denildi.
- Ekonomi
- 28.10.2019
- Gazete
Fazla mesaiye komşu ispatı
Fazla mesai ücretlerini alamayan çalışanlar için Yargıtay önemli bir karar verdi. 9. Hukuk Dairesi, fazla mesainin komşu işyeri çalışanlarıyla ispatlanabileceğine karar verdi.
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