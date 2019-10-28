Bugünkü
Takvim

ye komşu ispatı

ücretlerini alamayan çalışanlar için önemli bir karar verdi. 9. , fazla mesainin komşu işyeri çalışanlarıyla ispatlanabileceğine karar verdi.

Fazla mesaiye komşu ispatı
Fazla mesai ücretlerini alamayan çalışanlar için Yargıtay önemli bir karar verdi. 9. Hukuk Dairesi, işçiler için komşu işyerinde çalışanların şahitlik yapabileceğine hükmetti. Uzmanı Özgür Erdursun'un verdiği bilgiye göre; 2 yıl çalıştığı kırtasiye dükkanından hamile olduğu için kovulduğunu iddia eden genç kadının davasına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, içtihat metni niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, "İşyerinin özelliğine göre komşu işyerinde çalışanların beyanları ile de günlük ve haftalık çalışma sürelerinin belirlenmesi mümkündür. Somut uyuşmazlıkta, okulun karşısında olan kırtasiyede çalışan işçinin çalışma süreleri bakımından, okul kantininde çalışanların tanıklığı yeterli görülmelidir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriFazla mesaiye komşu ispatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri