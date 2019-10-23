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  • 23.10.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 22:20

nda yeni gelişme var mı? nda son durum nedir? Milyonlarca kişi bekliyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası uzun bir süredir gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Yüz binlerce vatandaş konu hakkında yapılacak resmi açıklamayı beklerken EYT hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bu kapsamda merakla araştırılan konular arasında nda yeni gelişme var mı sorusu yer alıyor. Peki, nda son durum nedir? İşte EYT hakkında merak edilen detaylar...

EYT yasasında yeni gelişme var mı?

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaş özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası hakkında yapılan açıklamaları araştırıyor. EYT konusu hakkında önemli bir gelişme olup olmadığı özellikle 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte merakla araştırılmaya başlandı. Peki, EYT yasasında yeni gelişme var mı? Erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

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