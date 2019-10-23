Emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaş özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası hakkında yapılan açıklamaları araştırıyor. EYT konusu hakkında önemli bir gelişme olup olmadığı özellikle 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte merakla araştırılmaya başlandı. Peki, EYT yasasında yeni gelişme var mı? Erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili bir çalışma olmadığını açıklamıştı.