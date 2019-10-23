Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.10.2019 20:42
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 20:42

Kredilere rekor talep! İndirim sonrası Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti kredi faizi ne kadar?

Yakın bir süreçte Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararıyla birlikte kamu bankaları kampanya başlattı. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından alınan kredi faiz indirim kararlarına özel bankalarda katıldı. Vatandaşlar indirimlerle birlikte bankalara akın etti. Kredi çekmeyi düşünenler ise şimdi Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti kredi faizi ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların güncel oranları...

Kredilere rekor talep! Güncel faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarındaki son durum, kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Son dönemlerde indirimlerle birlikte konut satışında ve ekonomide canlılık yaşanmaya başlandı. Konut kredilerindeki kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Garanti kredi faizi ne kadar oldu? Banka banka faiz oranlarını sizin için derledik.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKredilere rekor talep! İndirim sonrası Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti kredi faizi ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri