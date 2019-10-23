Kredilere rekor talep! İndirim sonrası Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti kredi faizi ne kadar?

Kredi faiz oranlarındaki son durum, kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Son dönemlerde indirimlerle birlikte konut satışında ve ekonomide canlılık yaşanmaya başlandı. Konut kredilerindeki kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Garanti kredi faizi ne kadar oldu? Banka banka faiz oranlarını sizin için derledik.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99