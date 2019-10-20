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alırken dikkat! Kredi oranları düştü ama... | Kredi çekerken nelere dikkat etmeli?

Ekonomideki dengelenme ile birlikte ler düşmeye başladı. Vatandaş ertelenen ihtiyaçlarını gideriyor, stoğu artıyor. Ancak kredi çekerken dikkat etmemiz gereken konular var. Bunları okuyun paranızı kaptırmayın. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü , kredi çekerken dikkat edilmesi gereken hususları sizler için açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...




Geçtiğimiz yılın Ağustos ayındaki kur saldırısı ardından dengelenme disiplin ve değişim süreci ile birlikte ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem vatandaşa yansıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir yandan yapısal reformlar yapılıyor, diğer yandan enflasyon, işsizlik, cari açık gibi alanlarda mücadele başarıyla devam ediyor.

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