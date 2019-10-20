Geçtiğimiz yılın Ağustos ayındaki kur saldırısı ardından dengelenme disiplin ve değişim süreci ile birlikte ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem vatandaşa yansıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir yandan yapısal reformlar yapılıyor, diğer yandan enflasyon, işsizlik, cari açık gibi alanlarda mücadele başarıyla devam ediyor.
- Ekonomi
- 20.10.2019
- Gazete
Kredi alırken dikkat! Kredi faiz oranları düştü ama... | Kredi çekerken nelere dikkat etmeli?
Ekonomideki dengelenme ile birlikte faizler düşmeye başladı. Vatandaş ertelenen ihtiyaçlarını gideriyor, kredi stoğu artıyor. Ancak kredi çekerken dikkat etmemiz gereken konular var. Bunları okuyun paranızı kaptırmayın. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kredi çekerken dikkat edilmesi gereken hususları sizler için açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayındaki kur saldırısı ardından dengelenme disiplin ve değişim süreci ile birlikte ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem vatandaşa yansıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir yandan yapısal reformlar yapılıyor, diğer yandan enflasyon, işsizlik, cari açık gibi alanlarda mücadele başarıyla devam ediyor.
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