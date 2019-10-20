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  • 21.10.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:57

ücreti nasıl hesaplanır? ne kadar oldu?

Devlet memurlarının 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yüzde 6,1 artışla 2 lira 26 kuruşa yükselecek. Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 2,39 lira alacak. Fazla çalışma (fazla mesai), iş kanununun belirlediği çerçevede ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu md.63'e göre; işçinin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak tespit edilmiştir. Fazla çalıştığını iddia eden işçi, fazla mesai iddiasını ispat etmek zorundadır. İşçi fazla çalışma iddiasını yazılı belgelerle ispat edebileceği gibi yazılı belge olmaması durumunda iddiasını tanık beyanlarıyla da ispat edebilir.

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti...

Memur maaşları ile ilgili son dakika haberi geldi. Bu bağlamda fazla mesai ücretleri belli oldu. Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek. AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artış gösterecek. 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,25 lira yerine 2,39 lira fazla mesai ödenecek. Peki fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

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