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  • 21.10.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 09:43

21 Ekim ne kadar oldu? İşte detaylar

haberleri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları halk arasında en önemli yatırım aracıdır. Türkiye'de yastık altında tonlarca altın olduğu biliniyor. Bu bağlamda altın alış satış fiyatları her zaman popüler olmuştur. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı.

Altın fiyatları bugün ne kadar? Düştü...

Altın fiyatları son dakika: ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. İç piyasada gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim canlı altın fiyatları...

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Ekim canlı altın fiyatları..

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