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  • 19.10.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 09:48

EYT'de son dakika gelişmesi! 19 Ekim ? EYT TBMM'ye sunuldu mu? EYT'de son durum...

? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, bütçeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Böylelikle EYT konusu yeniden gündeme geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT TBMM'ye sunuldu mu? İşte 19 Ekim EYT'de son durum...

EYT yasası çıkacak mı?

EYT'de son dakika... EYT yasası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT ile ilgili açıklama yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT TBMM'ye sunuldu mu? İşte 19 Ekim EYT'de son durum...

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