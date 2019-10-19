EYT'de son dakika... EYT yasası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT ile ilgili açıklama yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT TBMM'ye sunuldu mu? İşte 19 Ekim EYT'de son durum...

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