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  • 18.10.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 16:36

müjdesi! 8 dan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları ihtiyaç konut ve taşıt kredisi son durum

Peş peşe gelen indirimleri sonrasında lar harekete geçti. Kamu ve özel bankalar ardı ardına konut, taşıt ve bireysel faiz oranlarını indirmeye başladı. Bu anlamda bu bankalara 8 banka daha katıldı. Bu anlamda , Akbank, Garanti Bankası, , Denizbank, Yapkredi, , ve Vakıfbank faiz indirim kervanına katılan 8 banka oldu. Ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanırken kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar ise güncel kredi faiz oranlarındaki son durumu sorguluyor. Haberimizin içerisinde güncel kredi faiz oranlarını sizin için derledik. İşte güncel faiz oranları. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir.

Faiz düştü fırsat! 8 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı!

Kredi faiz oranları ile ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Onlarca banka konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Kamu ve özel bankalar vatandaşlara çok cazip fırsatlar sunuyor. İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Yapkredi, Halkbank, ve Vakıfbank faiz indirim kararı alan 8 banka oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,7 azalarak 51 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %35 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8347 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 921 konut satışı ile Ankara ve 2 887 konut satışı ile İzmir izledi. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

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