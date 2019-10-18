Kredi faiz oranları ile ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Onlarca banka konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Kamu ve özel bankalar vatandaşlara çok cazip fırsatlar sunuyor. İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Yapkredi, Halkbank, ve Vakıfbank faiz indirim kararı alan 8 banka oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,7 azalarak 51 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %35 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8347 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 921 konut satışı ile Ankara ve 2 887 konut satışı ile İzmir izledi. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

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