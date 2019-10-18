Emekli aylıkları yakın gelecekte internet üzerinden tek tıkla bağlanacak. Önümüzdeki dönemde emeklilik başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek kalmayacak.
- Ekonomi
- 18.10.2019
- Gazete
Emekli aylıkları e-devlet’ten bağlanacak
Emekli aylığı kolaylaşıyor. Önümüzdeki dönemde emekli aylığı bağlanmasına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tüm maaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak bağlanacak.
Emekli aylıkları yakın gelecekte internet üzerinden tek tıkla bağlanacak. Önümüzdeki dönemde emeklilik başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek kalmayacak.
- Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatı...
- Esnafa kredi müjdesi! Ödeme süreleri 5 yıla çıkıyor...
- Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.