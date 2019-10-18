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Emekli aylıkları e-devlet’ten bağlanacak

Emekli aylığı kolaylaşıyor. Önümüzdeki dönemde emekli aylığı bağlanmasına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tüm maaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak bağlanacak.




Emekli aylıkları yakın gelecekte internet üzerinden tek tıkla bağlanacak. Önümüzdeki dönemde emeklilik başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek kalmayacak.

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