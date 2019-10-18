İkinci baharını yaşayanlara özel proje Ant Yapı’nın, ‘İyi Yaşam Evleri’ konseptiyle hayata geçirdiği Antwell, Kasım’da kapılarını açıyor. İkinci baharını yaşayanlar için tasarlanan proje, sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak olanaklara sahip üç farklı daire seçeneği sunuyor.

ANT Yapı, İstanbul Çamlıca'da inşa ettiği Antwell'de yaşamın Kasım'da başlayacağını açıkladı. Antwell, özellikle 65 yaş ve üzeri yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaşam kalitesini artıracak şekilde tasarlandı. Yaklaşık 150 milyon lira yatırımla inşa edilen projede stüdyo, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alıyor. 158 daire ve 13 ticari üniteden oluşan Antwell, sağlıktan sosyal alanlara kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Antwell'deki dairelerin yüzde 30'unun 10-12 bin lira metrekare fiyatlarıyla satıldığını belirterek kalan daireleri daha çok kiralamak ve işletmek istediklerini açıkladı. Daire kiralarının 3 bin 550 lira ile 8 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Okay, daire temizliğinden sağlığa kadar pek çok hizmeti içeren aidatların ise bin 300 lira ile bin 950 lira aralığında olduğunu söyledi.



7/24 SAĞLIK HİZMETİ

Antwell'in kişiye özel ve 7 gün 24 saat olacak şekilde planlanan sağlık hizmetlerini Acıbadem Sağlık Grubu verecek. Antwell sakinleri düzenli doktor muayenesi, tetkik ve laboratuvar, hemşire, hastabakıcı, fizyoterapi, diyetisyen, ambulans hizmetleri ve yatılı refakatçi desteği alabilecek. Projede ayrıca eğitmenler eşliğinde sanat, mutfak ve dans atölyeleri, sinema odası, kütüphane, hobi bahçesi, oyun salonu gibi sosyal alanlara da yer veriliyor.



YAVUZ KARAMAN