Turizm doludizgin

Turizmciler, Barış Pınarı harekatının turizmi etkilemediğini, Ekim ayının turizm açısından iyi geçtiğini belirtiyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Barış Pınarı harekatı dolayısıyla turist sayısında herhangi bir azalma olmadığını vurgulayarak, "Şu ana kadar en ufak bir etki görmedik. Ekim ayında bile Antalya rakamları tarihi rekora gidiyor. Yüzde 20'nin üzerinde artış var" dedi.
TİM BATIYA ANLATACAK
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa'yı ve Akçakale'yi ziyaret etti. Başkan İsmail Gülle, yabancı iş insanlarının Barış Pınarı Harekatı konusunda doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
CENAP AŞÇI THK'YE ATANDI
Türk Hava Kurumu Başkanlığı'na kayyum atandı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Başkanlığı'na Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Cenap Aşçı ile Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan 3 kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.
ESNAF NEFES ALACAK
8 ayda ücret, komisyon, hizmet gelirlerinden 30 milyar lira gelir elde eden bankalara fren geldi. Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı alışverişlerinde esnaftan alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.
TİM BATIYA ANLATACAK
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa'yı ve Akçakale'yi ziyaret etti. Başkan İsmail Gülle, yabancı iş insanlarının Barış Pınarı Harekatı konusunda doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
CENAP AŞÇI THK'YE ATANDI
Türk Hava Kurumu Başkanlığı'na kayyum atandı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Başkanlığı'na Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Cenap Aşçı ile Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan 3 kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.
ESNAF NEFES ALACAK
8 ayda ücret, komisyon, hizmet gelirlerinden 30 milyar lira gelir elde eden bankalara fren geldi. Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı alışverişlerinde esnaftan alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.
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