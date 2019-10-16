Dolar'da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Eylül ayı başından geçen haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay bir seyir izleyen, önceki gün yaklaşık 4.5 ayın en yüksek seviyesine gelen dolar/TL ABD'nin açıkladığı yaptırımların ardından 5.90 bandına yükseldi ancak burada fazla kalıcı omadı ve 5.8620 seviyesine kadar geriledi. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.8834 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında seyretti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 17 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (17 EKİM 2019)