Kapalı telefonda 'BİP'leyecek

özelliklere kavuşan Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, acil durumlarda, ihtiyaç anlarında kullanıcıların imdadına yetişiyor., "BiP'te ana ekrana yeni eklenecek acil durum aramaları özelliğiyle, ihtiyaç anında önceden belirlenecek kişilerle otomatik bilgi paylaşılabilecek. 112 ACİL, 155 POLİS ve 110 İTFAİYE gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek. Önceden belirlenecek 10 numara ile, acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabilecek" dedi. BiP'e eklenen yeni bir özellik sayesinde cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabileceğini anlatan Erkan, "Bu özelliği kullanmak için en az ayda bir kez bilgisayar üzerinden BiP oturum açmış olmak yeterli" dedi., Turkcell'e ve sektöre ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:5G için fiberin baz istasyonlarına kadar temin edilmesi gerekiyor.Kurulacak ortak altyapı şirketi; sabit getirili-risksiz yatırım arayan küresel fonlar için önemli bir cazibe unsuru olacak ve ülkemize büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırım olanağı sağlayacaktır.Cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında yüzde 30'a varan maliyet avantajı sağlıyoruz.İnternet sitemiz üzerinden ikinci el cihaz alış ve satışına başladık. Aldığımız cihazları yetkili teknik servis testinden geçirip orijinal parçalarla yeniliyoruz, bir yıl garantili olarak satışa çıkarıyoruz. Vergi düşerse alıcıyasağlar. Cari açığı düşürmek için önemli bir adım olur.Yerli telefon üretimi için devlet teşviği çok kritik.Dijital uygulamalarımızın indirme rakamıaştı. Bin 200 Ar- Ge mühendisimizin geliştirdiği uygulamalarımızıPaycell ve Financell markalarımızla en iddialı oyunculardan biriyiz. Cep telefonları birer ATM görevi görecek. ATM kurmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız.