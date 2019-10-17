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Halkbank: ABD yetkiyi aştı

Borsa İstanbul, 7 banka hissesine açığa satış yasağı getirdi. Yasak Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, VakıfBank ve Yapı Kredi hisselerine geldi.

Halkbank: ABD yetkiyi aştı
ABD'de Halkbank aleyhine hazırlanan iddianameye bankadan cevap geldi. Halkbank açıklamasında "30 avukatın 25 bin saatin üzerinde yaptığı bağımsız inceleme sonucunda bankamızın birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği belgelenmiştir" denildi. Açıklamada, Halkbank'ın ABD'de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından ABD Adalet Bakanlığı'nın yargılama yetkisinin olmadığı belirtildi. Buna rağmen iddianame düzenlenmesinin, emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımı olduğunun altı çizilen açıklamada, hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış delillerin kullanıldığı, şüpheli tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edildiği kaydedildi.

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