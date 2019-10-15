TOKİ'den vatandaşlara iyi haber geldi. 81 proje için başvuruları alan TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı sayfamızdadır. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldıktan sonra gerekli şartları sağlayanlar ev sahibi olmak için idareye başvurabiliyor.

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