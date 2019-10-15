Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.10.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:50

'den ucuza ev başvuru şartları! başvurusu nasıl yapılır?

konut projelerine tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda TOKİ ev almak isteyen ve bütçesi düşük olan vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye'de 81 ilde hayata geçen proje ile 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa edecek. İdaresi Başkanlığı 7 yeni kampanyaya başladı. TOKİ satışa sunduğu projelerden 7 bin lira peşinat ve 305 TL taksitle ev fırsatı sunuyor. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara TOKİ'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar başvurması gerekiyor. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ'den 7 bin lira peşinat 305 TL taksitle evler!

TOKİ'den vatandaşlara iyi haber geldi. 81 proje için başvuruları alan TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı sayfamızdadır. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldıktan sonra gerekli şartları sağlayanlar ev sahibi olmak için idareye başvurabiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ'den 7 bin peşinat 305 lira taksitle ucuza ev başvuru şartları! TOKİ dar gelirli konut alma başvurusu nasıl yapılır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri