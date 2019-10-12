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’un elması ’de! İşte 'ın özellikleri...

Lüks otomobil üreticisi , tarihinin ilk modeli Cullinan'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Rolls- Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan toplantıda, "Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yaptı" ifadelerini kullandı. İşte 'ın özellikleri...

Rolls-Royce’un elması Türkiye’de
Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, tarihinin ilk modeli Cullinan'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Rolls- Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan toplantıda, "Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yaptı" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan, 'un ilk yüksek gövdeli, her türlü engeli aşabilen bir arazi otomobili olarak öne çıkıyor.


6.75 litrelik çift turbolu V12 motor

563 HP/ 420 kw güç

850 Nm tork

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