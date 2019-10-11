İŞ Bankası, ana destekçisi olduğu Workup girişimlerini global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere ay sonunda San Francisco'ya götürüyor. Workup'ın yurt dışı programına seçilen girişimlerden Agrovisio; uydu görüntülerini kullanarak toprağı, ürünü ve iklimi takip ediyor, tarım alanlarının güncel durumu ile ilgili analizler sunuyor. Diğer girişim PCI Checklist ise kart verisi işleyen, depolayan ve taşıyan işletmeler için zorunlu bir sertifikasyon olan PCI-DSS yetkilendirmesinin gerçek zamanlı süreç denetimini gerçekleştiren bir platform. Holonext de bulut tabanlı bir artırılmış gerçeklik içerik geliştirme platformu olma özelliği taşıyor.