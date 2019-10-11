Bugünkü
Takvim

Projeler ABD’de görücüye çıkıyor! girişimlerini 'ya götürüyor...

İŞ Bankası, ana destekçisi olduğu girişimlerini global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere ay sonunda 'ya götürüyor. Workup'ın yurt dışı programına seçilen girişimlerden Agrovisio; uydu görüntülerini kullanarak toprağı, ürünü ve iklimi takip ediyor, tarım alanlarının güncel durumu ile ilgili analizler sunuyor.

Projeler ABD’de görücüye çıkıyor

İŞ Bankası, ana destekçisi olduğu Workup girişimlerini global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere ay sonunda San Francisco'ya götürüyor. 'ın yurt dışı programına seçilen girişimlerden Agrovisio; uydu görüntülerini kullanarak toprağı, ürünü ve iklimi takip ediyor, tarım alanlarının güncel durumu ile ilgili analizler sunuyor. Diğer girişim PCI Checklist ise kart verisi işleyen, depolayan ve taşıyan işletmeler için zorunlu bir sertifikasyon olan PCI-DSS yetkilendirmesinin gerçek zamanlı süreç denetimini gerçekleştiren bir platform. Holonext de bulut tabanlı bir artırılmış gerçeklik içerik geliştirme platformu olma özelliği taşıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriProjeler ABD’de görücüye çıkıyor! Workup girişimlerini San Francisco'ya götürüyor...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri