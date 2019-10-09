Sigara zammı var mı? Geçtiğimiz aylarda sigaralara 3'er TL zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından sigaraya 5 TL zam yapılacağı iddia edilmişti. Daha sonra British American Tobacco Türkiye tarafından yapılan açıklama ile bu iddialar yalanlanmıştı. Sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrası sigara tiryakileri zam gelip gelmeyeceği yönünde araştırmalara başladı. Peki, sigara zammı var mı? Sigaraya yeni zam gelecek mi? İşte 9 Ekim JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya yeni zam konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusunda JTİ, BAT ve Philip Morris tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

O SİGARAYA 1 TL ZAM YAPILDI

Japon Tobacco International grubuna ait bir sigaraya zam yapıldığı bildirildi. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan Monte Carlo Night Blue sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Buna göre, Monte Carlo Night Blue sigarası 14 TL'den satılıyor.