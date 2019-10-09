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  • 09.10.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 11:36

Türkiye'nin büyüme beklentisini güncelledi

Son dakika haberine göre , Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini -%1,0'den, %0,0'a revize etti. nin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme beklentisini güncelledi

, yurt içi talepte ve net ihracatta kademeli iyileşmenin Türk sinde büyümeyi desteklemesini beklediğini açıkladı.

Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0,0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 3,0 ve 4,0 olarak tekrarladı.

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