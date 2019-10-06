Milyonlar dikkat! Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Paranızı geri almayı unutmayın

Çalışana vergi iadesi son zamanlarda pek çok çalışanın gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Belli şartlarda tazminat alarak ayrılan çalışanlar vergi iadesi alabiliyor. Sizden kesilen gelir vergisinin belli bir bölümünü geri alma hakkınız var. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili sorunun cevabını vatandaşlarla paylaştı.

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