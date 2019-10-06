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  • 06.10.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 17:59

Milyonlar dikkat! Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Paranızı geri almayı unutmayın

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir haber ile karşınızdayız. Çalışana vergi iadesi çalışanları oldukça yakından ilgilendiriyor. Bununla birlikte kıdem tazminatı ilgili mevzuatı çerçevesinde istisna kapsamında olduğundan vergi kesintisi de söz konusu olmayacağından 89 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Çalışana vergi iadesi, milyonlarca çalışan vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında bir kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi de kesiliyor. Bu kesilen vergiler de devlet tarafından iade ediliyor. Peki çalışana vergi iadesi nasıl alınır?

Milyonlar dikkat! Paranızı geri almayı unutmayın

Çalışana vergi iadesi son zamanlarda pek çok çalışanın gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Belli şartlarda tazminat alarak ayrılan çalışanlar vergi iadesi alabiliyor. Sizden kesilen gelir vergisinin belli bir bölümünü geri alma hakkınız var. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili sorunun cevabını vatandaşlarla paylaştı.

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