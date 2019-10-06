EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir?

Son dakika: EYT yasası ile ilgili yeni gelişmeler her gün araştırılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda EYT yasası haberlerini önce takvim.com.tr'de okuyorsunuz. Meclis geçtiğimiz hafta açıldı fakat EYT ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor.

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