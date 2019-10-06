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    • 02.03.2020 12:22
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    'de ve ?

    Son dakika: 'de gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu üç yöntemin nasıl olacağı merak ediliyor. Raporda 1 Eylül itibariyle emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin 924 kişi olduğu açıklandı.

    EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir?

    Son dakika: EYT yasası ile ilgili yeni gelişmeler her gün araştırılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda EYT yasası haberlerini önce takvim.com.tr'de okuyorsunuz. Meclis geçtiğimiz hafta açıldı fakat EYT ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor.

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