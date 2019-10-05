Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.10.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 16:00

KYK borç affı kanunu TBMM'de! KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af var mı?

? Konu ile ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, yükseköğrenim eğitimi boyunca kredi kullanan ve borçlarını vaktinde ödemeyerek birikmiş borcu olan vatandaşlar, borç affının çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Bu nedenle, internet üzerinde sorgular arttı. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af var mı?

KYK kredi borçları silinecek mi?

KYK borçlarına af var mı? Yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatları boyunca maddi yönden desteklenmesi için Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geri ödemeli olarak sunulan öğrenim kredisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Zamanında kredi kullananlardan geri ödemeyenlerin, ilerleyen zamanlarda borç katlanarak karşısına çıkıyor. KYK'ya borcu olan vatandaşlar borç affı bekliyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af var mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK'ya borcu olan yüzbinlerc vatandaş, borçların silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Ancak, nasıl bir sonuç çıkacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKYK borç affı kanunu TBMM'de! KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af var mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri