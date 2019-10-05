KYK borç affı kanunu TBMM'de! KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af var mı?

KYK borçlarına af var mı? Yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatları boyunca maddi yönden desteklenmesi için Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geri ödemeli olarak sunulan öğrenim kredisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Zamanında kredi kullananlardan geri ödemeyenlerin, ilerleyen zamanlarda borç katlanarak karşısına çıkıyor. KYK'ya borcu olan vatandaşlar borç affı bekliyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçlarına af var mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK'ya borcu olan yüzbinlerc vatandaş, borçların silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Ancak, nasıl bir sonuç çıkacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.