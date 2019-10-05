Faizde düşüş! Bankalardan art arda faiz indirim kararı! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

Ev ve araç almak için araştırmalarını sürdüren vatandaşlara müjdeler gelmeye devam ediyor. Son indirimlerle birlikte konut ve taşıt kredilerine taleplerde artış yaşandığını belirtiyor. Bu artışın özellikle son olarak kamu bankaları tarafından yapılan taşıt kredisi kampanyasının ardından artacağı öngörülüyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Ziraat Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.11

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...