Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.10.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 15:36

Faizde düşüş! Bankalardan art arda faiz indirim kararı! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

Yakın zamanda Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından bankaların peş peşe faiz indirimi kararları yakından takip ediliyor. Ardı ardına gelen indirimlerle birlikte kredi çekmeyi düşünen yüz binlerce vatandaş hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, faiz indirimleriyle birlikte Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları...

Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

Ev ve araç almak için araştırmalarını sürdüren vatandaşlara müjdeler gelmeye devam ediyor. Son indirimlerle birlikte konut ve taşıt kredilerine taleplerde artış yaşandığını belirtiyor. Bu artışın özellikle son olarak kamu bankaları tarafından yapılan taşıt kredisi kampanyasının ardından artacağı öngörülüyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Ziraat Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.11

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriFaizde düşüş! Bankalardan art arda faiz indirim kararı! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri