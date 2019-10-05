Dolar son dakika... Dolar/TL haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle 5.75'in üzerini test etti. Öte yandan perşembe günü enflasyonun Eylül'de tahminlerin altında kalmasının ardından TCMB'nin Ekim'de beklentilerin üzerine faiz indirimi yapabileceği endişesi oluşmasıyla TL baskılandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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