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  • 05.10.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 09:28

son durum! Bugün ve oldu? 5 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dolar/TL haftanın son işlem gününde dar bir bantta sakin bir seyir izledi. geçtiğimiz hafta bir süredir sıkıştığı 5.60-5.75 bandında hareketini sürdürüyor. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 5 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar son dakika... Dolar/TL haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle 5.75'in üzerini test etti. Öte yandan perşembe günü enflasyonun Eylül'de tahminlerin altında kalmasının ardından TCMB'nin Ekim'de beklentilerin üzerine faiz indirimi yapabileceği endişesi oluşmasıyla TL baskılandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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