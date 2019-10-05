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  • 05.10.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 09:46

son dakika hareketli! 5 Ekim 22 ayar bilezik, gram, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

5 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

5 Ekim Cumartesi günü gram altın 275,35 liradan alınırken, 275,41 liradan satılıyor.

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