Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

5 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

5 Ekim Cumartesi günü gram altın 275,35 liradan alınırken, 275,41 liradan satılıyor.