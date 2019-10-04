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Stajyer anneye ! Staj doğum borçlanması hakkı sağlar mı?

Ülkemizde emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların bazı istisnaları var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Çalışan anneler doğum borçlanması ile prim kazanıyor. Staj borçlanma için geçerli sayılıyor ve staj sonrası doğum yapmak yaş şartını düşürüyor. Peki çalışan anneler, doğum borçlanması için prim alır mı? Staj, borçlanma için geçerli mi? Bu hak kadına kaç yıl kazandırır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor. Ancak emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların istisnaları var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için borçlanma yaparak 2160 gün (6 yıl) kazanıyor. Ancak doğum borçlanmasında bazı ince noktalar var ki annelere ikinci, hatta üçüncü bir avantaj daha sağlıyor.

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