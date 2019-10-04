'de çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor. Ancak emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların istisnaları var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için borçlanma yaparakkazanıyor. Ancak doğum borçlanmasında bazı ince noktalar var ki annelere ikinci, hatta