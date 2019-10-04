Geçen yılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e yükselen enflasyon, 26 ay sonra tek haneye geriledi. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 0.99 ile yüzde 1.3 olan beklentinin altında arttı. Ağustos'ta yüzde 15.01 olan yıllık enflasyon, Eylül'de yüzde 9.26'ya geriledi. Böylece enflasyon Temmuz 2017'den bu yana ilk kez tek haneye indi. Yıllık enflasyon aynı zamanda Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Çekirdek enflasyon yüzde 7.54 ile Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyeye inerken, geçen yılın Ekim ayında yüzde 45 olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi ise yüzde 2.45 ile Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. ÜFE Aralık 2016'dan bu yana ilk kez tek haneye indi.
ŞAMPİYON SARIMSAK
Eylül'de tüketici fiyatları bazında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42.58 ile sarımsakta oldu. Fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30.85 ile kabak, yüzde 27.75 ile salatalık izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24.62 ile limonda gerçekleşti.
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