Ekim ayına girdik milyonlarca kiracı ve ev sahibi TUİK tarafından açıklanacak olan kira zam oranlarını merak ediyor. Her ay TUİK tarafından yayınlanan kira zam artış oranları gündemi belirliyor. Bu bağlamda kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Peki, TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen o sorunun yanıtı... Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Bir önceki ay Eylül ayında kiracılara en fazla yüzde 19,62 oranında zam yapılabilmişti.