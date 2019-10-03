Dolar ne kadar? Piyasalar enflasyon rakamlarını merakla bekliyordu. 2019 Eylül ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklandı. Dün 5,7580 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçen ve önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,7016'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7080 seviyesinde başladı. Enflasyon öncesi 5.6839 bandında hareket eden dolar/TL, verinin açıklanmasıyla yönünü aşağı çevirdi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 3 Ekim güncel döviz kurları...