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  • 03.10.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 10:57

sonrası ne oldu? 3 Ekim euro ve ne kadar? Güncel döviz kurları

son dakika... TEFE TÜFE Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. 3 Ekim'e 5.7054 seviyesinde başlayan , enflasyon öncesi 5.6839 bandında hareket etti. sonrası dolar aşağı yönlü hareket etti. Peki, şu dakikalarda euro ve ne kadar oldu? İşte 3 Ekim güncel döviz kurları...

Enflasyon sonrası dolar ne oldu?

Dolar ne kadar? Piyasalar enflasyon rakamlarını merakla bekliyordu. 2019 Eylül ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklandı. Dün 5,7580 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçen ve önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,7016'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7080 seviyesinde başladı. Enflasyon öncesi 5.6839 bandında hareket eden dolar/TL, verinin açıklanmasıyla yönünü aşağı çevirdi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 3 Ekim güncel döviz kurları...

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