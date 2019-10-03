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  • 03.10.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 10:09

TUİK ne kadar? ? ?

Ekim ayına girdik milyonlarca kiracı ve ev sahibi TUİK tarafından açıklanacak olan kira zam oranlarını merak ediyor. Her ay TUİK tarafından yayınlanan kira zam artış oranları gündemi belirliyor. Bu bağlamda kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Peki, TEFE TÜFE ? İşte merak edilen o sorunun yanıtı... Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Bir önceki ay Eylül ayında kiracılara en fazla yüzde 19,62 oranında zam yapılabilmişti.

Ev sahipleri Ekim ayında kiraya ne kadar zam yapacaklar?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi her ay açıklanan zam oranlarını merakla takip ediyor. Bu bağlamda Eylül ayı enflasyon oranı, Ekim ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun sorguladığı konuların başında bulunuyor. 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar sorusu pek çok kişi tarafından yanıt bekliyor. TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, "Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir." denildi. Ekim ayı kira artış oranları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

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