Milyonlarca kiracı ve ev sahibi her ay açıklanan zam oranlarını merakla takip ediyor. Bu bağlamda Eylül ayı enflasyon oranı, Ekim ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun sorguladığı konuların başında bulunuyor. 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar sorusu pek çok kişi tarafından yanıt bekliyor. TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, "Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir." denildi. Ekim ayı kira artış oranları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.