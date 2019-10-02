Taşıt kredisi ile hangi otomobiller modeller alınacak? 0.49-0.69 araç (taşıt) kredisi faiz oranları taksit hesaplama!

Taşıt kredilerinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın başlattı kampanya tüm hızıyla devam ediyor. Bu üç büyük banka firmalarla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. Bu firmalara Toyota ve Mercedes'te katıldı. Bu bağlamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Kampanyalarla birlikte otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik gelmesi bekleniyor. İşte 0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları taksit hesaplama

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