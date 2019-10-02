Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.10.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 09:08

Taşıt kredisi ile hangi otomobiller modeller alınacak? 0.49-0.69 araç (taşıt) kredisi faiz oranları taksit hesaplama!

Binek araçlarında , Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak ve firmaları ile işbirliğine gidildi. Bu bağlamda 30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor. Peki taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak? İşte 0.49-0.69 araç kredisi faiz oranları hesaplama yolları ve tüm detaylar.

Düşük faizli araç kredisi hangi araçlarda geçerli işte o markalar

Taşıt kredilerinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın başlattı kampanya tüm hızıyla devam ediyor. Bu üç büyük banka firmalarla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. Bu firmalara Toyota ve Mercedes'te katıldı. Bu bağlamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Kampanyalarla birlikte otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik gelmesi bekleniyor. İşte 0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları taksit hesaplama

DETAYLAR İÇİN SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTaşıt kredisi ile hangi otomobiller modeller alınacak? 0.49-0.69 araç (taşıt) kredisi faiz oranları taksit hesaplama!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri