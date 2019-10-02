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  • 02.10.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 10:07

: Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

haberine göre motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim yapılacak. Yapılacak indirimin 7 kuruşunun pompaya yansıyacağı, kalan kısmının ise ÖTV'yi etkileyeceği belirtildi.

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim yapılacak. Yapılacak indirimin 7 kuruşunun pompaya yansıyacağı, kalan kısmının ise ÖTV'yi etkileyeceği belirtildi.

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