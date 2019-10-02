Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim yapılacak. Yapılacak indirimin 7 kuruşunun pompaya yansıyacağı, kalan kısmının ise ÖTV'yi etkileyeceği belirtildi.
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Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim yapılacak. Yapılacak indirimin 7 kuruşunun pompaya yansıyacağı, kalan kısmının ise ÖTV'yi etkileyeceği belirtildi.
Detaylar geliyor...
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