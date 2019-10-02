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  • 02.10.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 09:23

nasıl hesaplanıyor? Ekim ayı enflasyon oranı ne oldu?

Eylül ayı rakamları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda tahmin anketi açıklandı. toplantı özetinde, "Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir." denildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedileceği belirtildi.

İşte TEFE TÜFE Eylül ayı enflasyon beklentisi!

TEFE TÜFE Eylül ayı enflasyon beklentisi merak ediliyor. Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon oranı 3 Ekim tarihinde açıklanacak. Kurulun 12 Eylül'de gerçekleştirdiği PPK toplantısına ilişkin yayımlanan özette, ağustos ayında yüzde 0,86 arttığı, yıllık enflasyonun 1,64 puan düşerek yüzde 15,01'e gerilediği anımsatıldı.

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