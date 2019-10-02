iş kurmalarıdestekleniyor.Bağ-Kur kapsamında olangenç girişimcilerinHazinekarşılıyor. İlk kez kendisineait bir işyeri açan veSGK'ya Bağ-Kur'lu olarakkayıt yaptırangençlerin 1 yılboyunca Bağ-Kur primleridevlet tarafından ödeniyor.Böylece genç girişimci 1yıl boyunca SGK'yaprim ödemeden işiniyapıyor.Verilecek destek ise en altseviyeden hesaplandığında,mevcut tutarlarlabuluyor. Genç girişimcininher ayprimödemesi cebinde kalıyor.