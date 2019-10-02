Gençlerin iş kurmaları destekleniyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882,65 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor.
- Ekonomi
- 02.10.2019
- Gazete
İş kuran genç girişimcilere çifte destek! Yıllık 10 bin 592 lira primi devlet yatırıyor...
İş kuran gençler için yıllık 10 bin 592 lira primi devlet yatırıyor. Gençler, 3 yıl boyunca her yıl 16 bin 550 lira vergiyi ödemiyor. Peki kendi işini kurmak isteyen hangi kuruma başvurabilir? Bunun için bir yaş sınırı var mıdır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bu konu hakkında merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Gençlerin iş kurmaları destekleniyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882,65 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor.
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