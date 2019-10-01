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  • 02.10.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:10

? nedir, hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı için işten çıkış şekliniz önemli. Belli durumlarda kendi ayrılan da, işten çıkartılan da alabiliyor. Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmak gerekiyor. Ancak bazı istisnalar da bulunuyor. Peki bu istisnalar neler? Hangi şartlarda çalışan kıdem tazminatını alabiliyor? İşte çalışanlara tazminat rehberi... lı çalışanların bir güvencesi olan kıdem tazminatı öncelikle iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak; 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçinin işten çıkarılması durumunda, işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu olan tazminattır.

İstifa edip tazminat almak isteyenler bu detaya dikkat!

Meclis dün saat 15.00'te açıldı. Milyonların gözü burada olacak. Önemli başlıklar mevcut ve bunlardan biri de hiç şüphesiz kıdem tazminatı olacak. Kıdem tazminatını aynı işyerinde en az 1 yılı doldurmuş olan çalışanlar alabiliyor. 1 yılı doldurmamış çalışanlar, ayrıldıklarında tazminat alamıyor. Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifalar geliyor. Peki kıdem tazminatı alma şartları nedir?

Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

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