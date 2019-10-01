Meclis dün saat 15.00'te açıldı. Milyonların gözü burada olacak. Önemli başlıklar mevcut ve bunlardan biri de hiç şüphesiz kıdem tazminatı olacak. Kıdem tazminatını aynı işyerinde en az 1 yılı doldurmuş olan çalışanlar alabiliyor. 1 yılı doldurmamış çalışanlar, ayrıldıklarında tazminat alamıyor. Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifalar geliyor. Peki kıdem tazminatı alma şartları nedir?

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