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  • 30.09.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 09:16

Taşıt kredisinde indirimine iki firma daha katıldı!

Ziraat sı, ve tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri genişlemeye devam ediyor. Üç kamu bankasından yapılan açıklamaya göre, binek araçlarında , Honda, Hyundai, ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile dönemindeki kampanyaya katıldı.

Taşıt kredisinde faiz indirimine iki firma daha katıldı!
Üç kamu sından yapılan ortak açıklamada, "Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve firmaları dâhil oldu" denildi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, 'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 uygulanacak.

Açıklamaya göre, binek araçlarında , Honda, Hyundai, ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı firmaları olarak 1 Ekim ile dönemindeki kampanyaya katıldı.

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