Yakın bir zamanda başvuruların sona ermesiyle beraber kuraların hangi tarihte çekileceği ve sonuçların nereden ilan edileceği başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Konu hakkında on binlerce kişinin gözü İŞKUR'dan yapılacak açıklamada. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP başvuru sonuçlarına dair bilgiler...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından tarihlerde açıklanmaktadır.

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YALOVA'DA 328 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Yalova'da İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecek personeller noter kurası ile belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri ve proje başvurusunda bulunan vatandaşların hazır bulunduğu kura çekimi öncesi konuşan İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, uzun bir süredir amacına uygun ve başarılı bir şekilde uygulamaya koydukları Toplum Yararına Programlara başvuru şartlarını taşıyan guruplara istihdam imkânı sunulduğunu söyledi.

Müdür Dede, diğer taraftan da projelerin uygulandığı ve dokunduğu alanlarda faydalı işlerin ortaya çıktını ifade etti. Müdür Dede, "Bugün burada okullarımızın daha temiz, yavrularımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi adına uygulamaya koyduğumuz TYP'de çalışma hakkını elde eden her katılımcının bu anlamda çok faydalı işlere imza atacağına inanıyorum. Programın okullarımız ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bu kapsamda Yalova İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda uygulanacak programlarda 250 temizlik görevlisi, 78 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 328 kişi İŞKUR tarafından istihdam edilecek. Programların 1 Ekim tarihi itibariyle başlayacağı bildirildi.