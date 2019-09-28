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  • 28.09.2019 20:37
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 21:04

İŞKUR üzerinden 14 şehirde işçi alımı yapıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi Marketler Zinciri belirli dönem aralığında personel alımı yapıyor. İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda yer alan bilgilere göre şubelerde görevlendirmek üzere 14 ilde personel alımı yapılacak. İlanlara başvuru yapmak isteyenler şimdi ŞOK İŞKUR işçi alımı ilanlarına başvurular nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

ŞOK İŞKUR üzerinden 14 şehirde işçi alımı yapıyor! Başvurular nasıl yapılır?

İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları merak ediyor. Son olarak ŞOK Marketler Zinciri tarafından 14 ilde alım yapılacak ilanlar yayımlandı. ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla çeşitli illerde personel alımları yapılacağı belirtildi. İşte güncel ilanlara dair merak edilenler...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer ilanlar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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