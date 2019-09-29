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Takvim’in çağrısı karşılık buldu | Kredi faizleri düştü

Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem geçen hafta köşesinden Merkez Bankası’na çağrıda bulundu: “Kredi faizleri düşerken yüzde 2’lik kart faizi zulümdür...” Çağrı duyuldu, faizler 1.6O’a indi

Kredi faizleri düştü
Merkez Bankası Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranlarını indirdi.Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28 şeklinde değiştirildi. Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikler yapıldı: "Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00'dir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,68'dir."



ÇAĞRIMIZ DUYULDU
Geçtiğimiz hafta Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem Takvim'deki yazısında kredi faizleri düşerken kart faizlerinin yüksek kalamayacağını belirtip, "Merkez Bankası bu faizleri düşürmelidir" çağrısı yapmıştı.

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