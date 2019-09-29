Takvim’in çağrısı karşılık buldu | Kredi faizleri düştü

Bankası Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranlarını indirdi.Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranıyabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranışeklinde değiştirildi. Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikler yapıldı: "Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranıYabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı

Geçtiğimiz hafta Ekonomi MüdürümüzTakvim'deki yazısında kredi faizleri düşerken kart faizlerinin yüksek kalamayacağını belirtip, "Merkez Bankası bu faizleri düşürmelidir" çağrısı yapmıştı.