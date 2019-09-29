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ler dikkat! Eğer işvereniniz bunu yapmazsa alırsınız...

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer bulmaları için son dönemde önemli düzenlemeler yapıldı. İşverenler lar için özel önlem almak durumunda. Eğer işverenler bu şartlara uymazsa ve önlemleri almazsa, adayına ve haklı hakkı veriyor. Peki işverenlerin hamile çalışanlar için alması gereken önlemler neler? lerin hakları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...




Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer bulmaları için son dönemde çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlar hem kadınların çalışma şartlarını düzenliyor hem de anne olmalarını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kadın çalıştıran işverenler için de önemli teşvikler getiriliyor. Çalışma hayatında anne adayları yani hamile personel için özel tedbirler alınması gerekiyor. Çalışma Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre; çalışanın gebelik veya emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirmesi gerekiyor. Hamile olan çalışan bunu sağlık raporuyla belgelendirdiği zaman doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamıyor.

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