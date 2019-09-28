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  • 28.09.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 21:04

TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? kura sonuç tarihi belli oldu mu?

TYP kapsamında okullarda istihdam edilecek personel alımı kuraları heyecanla bekleniyor. Başvuru yapan on binlerce kişi kura sonuçları için İŞKUR'dan yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda arama motorlarında başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte alımlar hakkında merak edilen detaylar...

İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR üzerinden TYP ilanlarına başvuru yapan vatandaşların gündeminde kura sonuçları yer alıyor. Bir süre önce başvuruların sona ermesiyle birlikte kuraların hangi tarihte çekileceği ve sonuçların nereden ilan edileceği merak konusu oldu. Gözler şimdi başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte süreç hakkında bilgiler...

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihlerine ilişkin detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kura sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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