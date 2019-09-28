İŞKUR üzerinden TYP ilanlarına başvuru yapan vatandaşların gündeminde kura sonuçları yer alıyor. Bir süre önce başvuruların sona ermesiyle birlikte kuraların hangi tarihte çekileceği ve sonuçların nereden ilan edileceği merak konusu oldu. Gözler şimdi başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte süreç hakkında bilgiler...

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihlerine ilişkin detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kura sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.