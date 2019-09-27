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  • 27.09.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 18:37

Milyonları yakından ilgilendiriyor! İsteyenler o bilgileri sildirebilecek

Milyonları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. leri Koruma Kurumundan, vatandaşların, sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi. İşte yapılan o açıklama ve konu hakkında merak edilen detaylar...

İsteyenler o bilgileri sildirebilecek

KVKK'den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilere, birçok hak tanındığı belirtildi.

"KENDİSİYLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME HAKKI"

Anayasa ile kişilere, "kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı" tanındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerin otomatik sistemlerle analiziyle kişinin aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, veri işlemeden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu vurgulandı.

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Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
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