Milyonları yakından ilgilendiriyor! İsteyenler o bilgileri sildirebilecek

KVKK'den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilere, birçok hak tanındığı belirtildi.

"KENDİSİYLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME HAKKI"

Anayasa ile kişilere, "kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı" tanındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerin otomatik sistemlerle analiziyle kişinin aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, veri işlemeden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu vurgulandı.